Calciomercato Inter, Marotta e Percassi a Roma: le ultime news su Palestra e Solet

Il mercato dell’Inter si gioca su più fronti in questi giorni. Quello al momento più caldo riguarda ovviamente Marco Palestra , in virtù dell’ incontro della settimana scorsa tra i vertici dei due club in cui si è superata la fase di stallo e la trattativa è tornata a essere particolarmente viva . Il dialogo tra le parti è destinato a rinnovarsi a stretto giro , nel tentativo di arrivare ad azzerare definitivamente la distanza tra domanda e offerta . Beppe Marotta, presidente dell’Inter , si sposterà in giornata a Roma , dove domani sono in programma le elezioni del nuovo presidente federale . Stesso programma anche per Luca Percassi e diversi altri rappresentanti dei vari club di Serie A . Già stasera a cena potrebbe quindi esserci un nuovo contatto tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo , destinato però in ogni caso a rimanere interlocutorio . Per affrontare i dettagli della questione, infatti, bisognerà attendere i primi giorni della nuova settimana , quando il tavolo del confronto tornerà a ospitare anche i rispettivi uomini mercato , Piero Ausilio da un lato e Cristiano Giuntoli dall’altro. L’ inserimento di una contropartita e di una percentuale sulla futura rivendita potrebbero essere la doppia chiave per arrivare alla fumata bianca . Il ragazzo , forte già di una stretta di mano tra il suo procuratore e i Campioni d’Italia , attende con fiducia che il telefono squilli per catapultarsi a Milano per le visite mediche e la firma sul quinquennale da poco meno di 3 milioni .

I rinforzi dell'Inter

L’attenzione sull’esterno dell’Atalanta non impedirà però ai dirigenti dell’Inter di portare avanti in via parallela anche altri discorsi. Quello ormai in chiusura riguarda Ivan Provedel, con il procuratore del ragazzo in veste anche di intermediario nella trattativa con la Lazio: si attende l’ok definitivo di Lotito, che potrebbe arrivare anche nel giro di queste ore. Il presidente della Lazio è pronto a incassare circa 3 milioni di euro per la cessione del portiere. E nei prossimi giorni è destinato a riscaldarsi anche l’asse con l’Udinese per Oumar Solet, che tanto piace a Cristian Chivu ed è il profilo individuato per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. La dirigenza dell’Udinese è attesa nuovamente a Milano: si lavorerà per superare la distanza tra i 22 milioni offerti dall’Inter e i circa 30 richiesti dai friulani. Un margine che non sembra incolmabile. Solet rimane al momento l’unico tassello già potenzialmente pronto per entrare nel mosaico nerazzurro: l’altro innesto sarebbe subordinato al divorzio definitivo con De Vrij. L’olandese ha in mano l’offerta del Panathinaikos e dovrà prendere una decisione definitiva a breve.

Dovesse salpare verso la Grecia, liberebbe uno slot: Ausilio sa da settimane di questa possibilità e si è mosso sotto traccia, individuando un’alternativa low cost con la quale i dialoghi sono già abbondantemente partiti. L'ingresso a centrocampo di Curtis Jones invece, al momento rimane subordinato all'uscita di Frattesi su cui non risultano particolari novità.