Fabregas non ci sta e sfida l’Inter per Nico Paz: il Como vola a Madrid. E il Real intanto…

MILANO - Il futuro di Nico Paz si gioca su più tavoli. L’Inter sta infatti provando a capire se c’è possibilità di intromettersi seriamente nei dialoghi tra Como e Real Madrid , per regalare così a Cristian Chivu un colpo che farebbe sognare la piazza nerazzurra. L’arrivo dell’argentino permetterebbe di alzare di tanto l’asticella dell’ambizione in vista della prossima stagione. Per provare il grande colpo però in viale della Liberazione sanno bene che bisognerà mettere da parte un margine economico importante dalle cessioni . Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio un budget da circa 50 milioni , quello che insomma servirà, tra parte fissa e bonus, per portare in nerazzurro Palestra . Il resto, per più operazioni, dovrà arrivare dal mercato in uscita.

Inter, cedere per arrivare a Nico Paz: i nomi in uscita

I nomi comunque non sono pochi, così come non è basso il prezzo fissato per almeno alcuni di questi. Partendo da Aleksandar Stankovic, le cui intenzioni al nono piano della sede nerazzurra sono già ben note: il figlio di Deki ha chiarito di sentirsi la maglia dell’Inter cucita addosso e farebbe carte false per giocarsi le sue chance alla corte di Chivu. Per convincerlo a partire servirà in caso una destinazione molto ambiziosa e una cifra sul piatto coerente con il sacrificio che i nerazzurri sarebbero portati a compiere. La base d’asta non sarà inferiore ai 40 milioni. Più basse saranno le pretese su Frattesi, ormai da tempo in lista di sbarco, in attesa di capire se anche Bonny, uno tra Luis Henrique e Diouf e gli esuberi Pavard e Asllani possano contribuire a riempire il salvadanaio fino ai 60 milioni che servirebbero per Nico Paz. Bisognerà trovare una sistemazione anche ad Ebenizer Akinsanmiro: il Pisa alla fine non ha riscattato il ragazzo, che tornerà all’Inter ma solo temporaneamente. Il suo agente ha già in mail le proposte di un paio di club di Bundesliga e uno di Premier League.

È sfida tra i nerazzurri e il Como per convincere il Real Madrid

C’è però un’altra condizione necessaria affinché lo scenario di un trasferimento in nerazzurro di Nico Paz diventi seriamente ipotizzabile. Si tratta del riscatto del cartellino del giocatore da parte del Real Madrid. Il Como non ha ancora mollato la presa sul ragazzo e, anzi, è pronto a giocarsi le sue chance. Per questo motivo il direttore sportivo Ludi volerà a Madrid nei prossimi giorni: in agenda c’è un incontro con i vertici del Real per provare a convincerli a lasciare l’argentino ancora un anno in prestito in riva al Lago, alle stesse condizioni di oggi. Gli spagnoli manterrebbero comunque il controllo su Nico Paz: potrebbero riscattarlo per circa 12 milioni al termine della prossima stagione, in virtù di una clausola già esistente nell’attuale accordo. Avrebbero, inoltre, anche il vantaggio di veder lievitare ulteriormente il prezzo del giocatore. Anche questo dettaglio non è affatto banale: i blancos si sono tutelati due anni fa garantendosi, tra le varie ipotesi, il 50% dell’incasso da parte del Como in caso di mancato riscatto e successiva cessione del club degli Hartono ad un’altra squadra. La partita è dunque ancora lunga, da Madrid ne sono consapevoli. E attendono novità, sia dall’incontro in programma con il Como che dall’asse tra Marotta e Florentino Perez, rinsaldato proprio in occasione del recente blitz in Spagna del presidente nerazzurro.