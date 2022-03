"Morata, la Juve chiede lo sconto all'Atletico Madrid"

L' Atletico Madrid sta pensando al futuro, ai giocatori da acquistare la prossima stagione, ma anche a quelli in prestito. Quale sarà il loro destino? Uno di questi interessa direttamente l'Italia, più precisamente la Juve . Stiamo parlando di Alvaro Morata , al centro a gennaio di un intrigo di mercato che ha coinvolto a lungo anche il Barcellona , che poi non ha preso il giocatore che è così rimasto in bianconero. Ma in estate che succederà per la punta della Nazionale iberica? As prova a fare le carte al futuro.

“La Juve vuole continuare con Morata”

Dopo i tentennamenti che avevano portato nel mercato invernale la Juve ad accettare di parlare con il Barcellona per la cessione di Morata, saltata poi per il no dell'Atletico Madrid – proprietario del cartellino – a rinforzare una diretta concorrente, ora i bianconeri sarebbero invece disponibili, secondo As, a trattenere Morata e ad acquistarlo definitivamente. Ma la Juve non intende pagare i 35 milioni di euro pattuiti inizialmente: vuole uno sconto. L'Atletico Madrid di Simeone attende che la squadra bianconera eserciti l'opzione di acquisto, le due squadre non si sono ancora sedute al tavolo per accordarsi su una cifra inferiore. Quello che emerge è che ora la Juve è soddisfatta del rendimento di Morata, che non sta più giocando da prima punta da quando è arrivato Vlahovic e che, pur segnando poco, si sacrifica moltissimo per i compagni. Un Mandzukic 2.0 a cui concedere dunque la chance di restare anche l'anno prossimo.