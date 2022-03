Juve, Chiesa continua a fare progressi: allenamento con la cyclette

Prosegue il recupero di Federico Chiesa . L'attaccante della Juve tornerà in campo nella prossima stagione, in seguito alla rottura del legamento crociato che lo ha costretto a terminare la sua stagione in anticipo. Dopo esser tornato a camminare, Chiesa ha raggiunto un altro traguardo.

Juve, i progressi di Chiesa

Le condizioni di Chiesa continuano a migliorare, e l'attaccante bianconero si affida nuovamente ai social per mostrare i progressi fatti durante il percorso di riabilitazione. In un video postato su Instagram, il calciatore della Juve si mostra durante un esercizio in cui si allena con la cyclette, scrivendo: "Non Stop".

Juve, il sostegno dei tifosi

Il post di Federico Chiesa ha subito catturato l'attenzione dei tifosi della Juve, i quali con diversi commenti hanno incoraggiato l'attaccante bianconero. Il percorso riabilitativo di Chiesa sarà ancora lungo, ma i supporters juventini e Massimiliano Allegri non vedono l'ora di rivederlo in campo.