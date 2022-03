Gli auguri social a Pogba scatenano i tifosi: "Paul, torna a casa"

La Juventus non dimentica i suoi grandi campioni del passato e li celebra sempre nel giorno del loro compleanno. Anche oggi questa tradizione non è venuta meno e la società bianconera ha voluto dedicare un post di auguri all'ex Paul Pogba , oggi al Manchester United ma sempre nei ricordi della Vecchia Signora. Nonostante siano passati sei anni dall'ultima gara in bianconero del francese, i tifosi non possono dimenticare le sue giocate e nel giro di pochi minuti il post social della Juventus è stato preso d'assalto dai supporters.

Auguri social a Pogba, tifosi in delirio

Gli auguri su Twitter della Juventus a Paul Pogba sono l'occasione dell'ennesimo amarcord sui social dei bianconeri, poche semplici parole che nel giro di pochi istanti fanno ricordare a tutti le prodezze del francese con la Vecchia Signora. Il tifo non dimentica, ed ecco che pochi minuti dopo la pubblicazione un fiume di commenti ha trovato spazio sotto il post sul web, tra chi si è detto malinconico per il passato che è stato e chi, invece, sogna un ritorno di Pogba alla Juve. "Torna a casa" scrivono più tifosi, ma c'è anche chi ripropone video dei gol del classe 1993 e chi lo lusinga con tanti complimenti. Tra i commenti non può ovviamente mancare chi va contro e non dimentica ancora il suo addio ai bianconeri, ma la maggior parte dei messaggi sono di tifosi che sperano nel "miracolo" del ritorno di Pogba.

Pogba-Juve, con Allegri numeri da record

In scadenza a giugno, il nome di Paul Pogba è uno dei più discussi nel panorama del calciomercato internazionale. Che la Juve ci stia riflettendo per un colpo a parametro zero? In attesa di mosse ufficiali e sogni dei tifosi a parte, i numeri del Pogba bianconero non mentono. Alla Juve il francese ritroverebbe Max Allegri, quell'allenatore capace di tirar fuori il meglio di sé. In 90 gare con la Vecchia Signora sotto la guida del tecnico toscano, Pogba ha siglato 20 gol e fornito 24 assist, numeri che ha successivamente toccato con Mourinho e Solsjkaer allo United, ma con ben più presenze tra Premier League e competizioni internazionali. I tifosi bianconeri sognano e attendono, con Pogba che non ha mai nascosto di essere rimasto profondamente legato a Torino.