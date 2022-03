Juve, senti Frattesi: "Marchisio un grande, uno dei miei idoli"

Frattesi, il retroscena su Marchisio: "È l'idolo di mia nonna..."

Il prodotto del vivaio della Roma ha realizzato quattro gol nella stagione d’esordio in Serie A ed è fresco di rinnovo con il Sassuolo fino al 2026. Basterà al club neroverde per trattenerlo in Emilia? Lo dirà il mercato estivo, intanto l’ex Under 21, intervistato da 'Dazn', ha citato Claudio Marchisio tra i propri modelli, raccontando un retroscena relativo alla prima stagione in Serie A con il Sassuolo nel 2017…: "Marchisio è una grande persona e uno dei miei idoli calcistici. Ha un'umiltà incredibile. Ricordo una delle prime volte che andavo in panchina con la prima squadra. Praticamente non mi riconosceva neanche mia nonna, io sono andato là e gli ho chiesto la maglietta perché mia nonna era completamente impazzita per lui, secondo lei gli assomiglio fisicamente. Gliel'ho chiesta a inizio partita, mi ha detto 'Tranquillo' e a fine partita me l'ha chiesta. Ci sono rimasto, non è scontato come gesto".