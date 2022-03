Berardi e Scamacca in forma Mondiale, vola il Sassuolo: 4-1 allo Spezia

REGGIO EMILIA - Buone notizie per il ct Roberto Mancini dal 'Mapei Stadium', dove Berardi trascina con una doppietta (100 ora i gol in Serie A) il Sassuolo contro lo Spezia in uno degli anticipi della 30ª giornata di campionato. In gol anche l'altro azzurro Scamacca, convocato per i prossimi playoff Mondiali insieme al capitano e all'altro neroverde Raspadori (oggi squalificato), nel 4-1 con cui la squadra di Dionisi ha steso i liguri e centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (sesto risultato utile di fila). Un risultato che vale il momentaneo sorpasso al Verona e il nono posto, mentre lo Spezia riassapora il sapore amaro della sconfitta (la quinta nelle ultime sei gare) dopo il pesante successo sul Cagliari e deve così tornare a guardarsi alle spalle nella corsa alla salvezza.

Sassuolo-Spezia 4-1: statistiche e tabellino Berardi su rigore e magia di Verde Senza lo squalificato Raspadori il tecnico di casa Dionisi preferisce Defrel a Scamacca, mentre Berardi si conferma titolare inamovibile nel tridente del 4-3-3 completato da Traoré. Sull'altro fronte Thiago Motta conferma Gyasi al centro dell'attacco (panchina per Manaj), schierando a supporto i due trequartisti Verde e Kovalenko nel 4-3-2-1 con cui i liguri, nel primo quarto d'ora, sembrano riuscire a imbrigliare i neroverdi. A scompaginarne i piani ci pensa però Berardi che innesca Frattesi, messo giù in area da Kovalenko (ammonito): calcio di rigore e vantaggio siglato dal capitano (17'). È ancora Frattesi poi a divorarsi il raddoppio due volte: prima calciando addosso a Provedel da distanza ravvicinata (22') e poi, messo nuovamente davanti alla porta da un geniale assist di Berardi, peccando di altruismo al 26' quando prova invano a servire Defrel invece di calciare in porta. Lo Spezia prova allora a reagire con Gyasi, a cui però chiude la strada in uscita Consigli che nulla può invece sulla magia di Verde al 35': splendido l'aggancio in area e da applausi il sinistro a giro con cui piazza all'angolino la palla dell'1-1. Prima del riposo c'è spazio per un tiro cross di Kyriakopoulos che per poco al 39' non sorprende Provedel (attento un minuto dopo su Maxime Lopez) e il giallo a Berardi per un colpo a Bastoni (44') dopo il fischio dell'arbitro.