"Il Real Madrid abbandona la pista Rüdiger: ma il giocatore aspetta il Chelsea"

L’interessamento della Juventus per Antonio Rüdiger si tinge di giallo. Il club bianconero viene dato in pole position dalla stampa internazionale per il difensore tedesco del Chelsea , che andrà a scadenza di contratto con i Blues il prossimo 30 giugno, ma l’affare è tutt’altro che chiuso.

Anthony Rüdiger, futuro in bilico

Se infatti nei giorni scorsi l’ex romanista sembrava aver scelto la società bianconera come prossimo approdo alla luce della delicata situazione dei Blues, impossibilitati a fare mercato e quindi anche a rinnovare i contratti in scadenza, dall’Inghilterra arrivano notizie che rimettono in discussione la felice conclusione dell’affare per la Juventus.

Juve, Rüdiger temporeggia e aspetta il Chelsea

Rüdiger vorrebbe aspettare una schiarita nella situazione del Chelsea, auspicando un’attenuazione delle sanzioni inflitte al club campione d’Europa dal governo britannico e magari il passaggio di proprietà, per il quale si attende una svolta a ore, avendo messo come prima opzione per il proprio futuro quella di restare a Londra dove milita dal 2017. Peraltro, sempre secondo la stampa inglese, il nazionale tedesco aveva raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo con il Chelsea al termine di una lunga trattativa, prima che lo scoppio del caso Abramovic facesse saltare tutto.