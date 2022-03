Real Madrid, i tifosi chiedono la testa di Ancelotti: Xabi Alonso e Raul in lizza

Real Madrid, l'umiliazione contro il Barcellona ha lasciato il segno

La posizione del tecnico emiliano è per il momento blindata, forte dello stesso rendimento in Liga e dei quarti di finale di Champions League appena conquistata ai danni del Paris Saint-Germain, ma lo 0-4 subito contro il Barça ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica nei confronti di Ancelotti, finito nel mirino dei tifosi del Real e anche di qualche ex giocatore, ora nei panni di opinionista.

Real Madrid, i tifosi hanno scelto il sostituto di Ancelotti

Come riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, sui social network il popolo del “Bernabeu” sembra aver già fatto fuori l’ex allenatore del Milan, invocandone la sostituzione con due bandiere del recente passato del Real: in prima fila nelle preferenze dei tifosi c’è Xabi Alonso, attualmente allenatore della Real Sociedad B, davanti a Raul, che per la stagione 2021-2022 è la guida tecnica del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, a metà classifica in Segunda Division.

Guti stronca Ancelotti e Vinicius

Molto critico con Ancelotti è stato anche Guti, colonna del Real per quasi vent'anni dal 1994 al 2010. L’ex centrocampista, vincitore di due Champions League e intervenuto a 'Chiringuito Tv', non ha concesso attenuanti all’allenatore per la gestione delle sostituzioni nel Clasico: “La panchina del Real Madrid aveva giocatori come Hazard, Isco e Jovic e mi dici che non si poteva sostituire nessuno? Il primo cambio che ha fatto Ancelotti è stato Mariano. Non riesco a capire” il parere di Guti, poco persuaso dalle giustificazioni dell'allenatore circa le condizioni fisiche dei giocatori rimasti in panchina. Da Guti parole dure anche nei confronti di Vinicius: "Si preoccupa più dell'arbitro e degli avversari che di giocare a calcio".