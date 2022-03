Juve, dall'Inghilterra: "Rudiger lontano, vuole restare al Chelsea"

Il Chelsea non naviga di certo in buone acque, ma Antonio Rudiger non vuole dire addio ai Blues. In scadenza di contratto a giugno, e con le finanze del club londinese congelate dopo le sanzioni imposte dal governo britannico a Roman Abramovich, il tedesco avrebbe manifestato alla società l'intenzione di voler giocare ancora a Stamford Bridge. La speranza dell'ex Roma, seguito da tanti club europei tra i quali la Juventus, è quella di assistere presto alla cessione del Chelsea per poter firmare un rinnovo a delle condizioni favorevoli.

Rudiger, per la Juve poteva essere un colpo

Il nome di Antonio Rudiger era finito in cima al taccuino di mercato della Juventus negli ultimi mesi, mentre il difensore tedesco era in trattativa per un rinnovo che è tardato ad arrivare. I continui rinvii della società inglese hanno portato a una situazione di stallo che, con l'imprevedibile blocco dei beni di Abramovich a causa della guerra in Ucraina, oggi rischia di vedere tanti big del Chelsea lasciare Stamford Bridge a parametro zero. In tanti sono in scadenza e diversi potrebbero essere gli addii clamorosi per i Blues, che sperano in altre prese di posizione come quella di Rudiger per confermare una rosa competitiva per il tecnico Tuchel. Sul tedesco, oltre alla Juventus, c'erano anche Paris Saint-Germain e Manchester United, che comunque restano alla finestra nel caso in cui dalle trattative con l'ipotetica nuova dirigenza dei londinesi non dovesse arrivare una fumata bianca con l'accordo sul rinnovo.

Le richieste di Rudiger per il rinnovo

L'ex difensore della Roma Antonio Rudiger da diversi mesi trattava il rinnovo con il club inglese. Come svelato nel corso del podcast Transfer Window, il tedesco ha informato la società di voler restare a Londra, ma le richieste sono ancora piuttosto esose per la dirigenza attuale. Il classe 1993 chiede infatti uno stipendio di 5 milioni, cifra che il club ha rifiutato in passato e che oggi non può garantirgli per l'esercizio con licenza speciale. Si tornerà alla carica con i nuovi proprietari? Gli agenti del tedesco sono al lavoro e si guardano intorno, scrutando possibili nuovi scenari se la situazione non dovesse risolversi entro l'estate.