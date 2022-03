"Juve, monitorato Akanji: è l'alternativa a Rudiger"

La Juve continua a sondare il mercato estivo in vista della prossima stagione. I diversi infortuni che hanno caratterizzato la stagione di Chiellini e Bonucci , e Rugani che non dà le giuste garanzie, avrebbero convinto il club a rafforzare il reparto difensivo. Sulla lista di Federico Cherubini ci sarebbe un nome nuovo: Manuel Akanji .

Juve, l'alternativa a Rudiger è Akanji

Nonostante la Juve si sia mossa con decisione, la pista Rüdiger sembra farsi sempre più difficile. A complicare i piani bianconeri c'è la forte concorrenza degli altri club, con il Chelsea che spinge per il rinnovo e Real Madrid e Bayern Monaco che continuano a corteggiare il centrale tedesco. I bianconeri avrebbero quindi messo gli occhi su Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il difensore svizzero, in scadenza di contratto con il club giallonero nel 2023, avrebbe rifiutato il rinnovo.

Juve, la situazione di Akanji

In caso di mancato rinnovo di Akanji i tedeschi, pur di non perdere a parametro zero il prossimo anno, potrebbero lasciarlo partire già al termine di questa stagione per una cifra di circa 30 milioni di euro. La Juve resta quindi alla finestra, e monitora con attenzione la situazione contrattuale del centrale. Akanji non avrebbe suscitato soltanto l'interesse del club bianconero, infatti su di lui ci sarebbero diverse società, tra cui il Manchester United.