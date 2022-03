Juve: Kulusevski ha convinto il Tottenham

Kulusevski: un pupillo di Antonio Conte

Il centrocampista svedese, subito dopo il suo arrivo negli ultimi giorni della finestra di mercato di gennaio, ha conquistato la formazione di Antonio Conte che, a dirla tutta, seguiva Kulusevski già da tempo. Due gol e quattro assist nelle nove partite giocate con la maglia degli Spurs, ma anche un approccio positivo in campo più volte elogiato dal tecnico in conferenza. E il club inglese non ha dubbi: non c'è alcuna intenzione di lasciarlo andare via il prossimo anno.

Le condizioni per il riscatto del Tottenham

L'ex Parma ha firmato un contratto di prestito di 18 mesi fino a giugno 2023 in cambio di 10 milioni che sarebbero stati pagati a rate: tre milioni in prima istanza e sette l'anno successivo. Inoltre, l'accordo prevede un'opzione di acquisto di 35 milioni di euro che resterà valido fino alla prossima stagione e che potrebbe diventare obbligatorio a condizione che Kulusevski giochi nel 50 per cento delle partite con il club di Premier League per almeno 45 minuti e che gli Spurs si qualifichino per la Champions. Insomma, pochi dubbi da Londra, ma se la Juve sarà disposta a "perdere" il giovane talento, si saprà solo a fine stagione. Certo è che, da ciò che è emerso dalle sue ultime dichiarazioni, è sempre più improbabile un ritorno di Kulusevski in bianconero.