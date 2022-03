Panchina d'oro 2020-21: premiato Antonio Conte

TOTTENHAM (Inghilterra) - Antonio Conte si è aggiudicato la "Panchina d'Oro" in merito al campionato 2020-21 vinto alla guida dell'Inter. Una vittoria di misura per l'attuale allenatore del Tottenham che ha ottenuto 20 voti battendo la concorrenza di Stefano Pioli (19) e Gian Piero Gasperini (8). Per Conte si tratta del 6° riconoscimento del Settore Tecnico nella sua carriera: quattro Panchine d'oro, a cui si devono aggiungere una Panchina d'argento e una 'speciale', consegnata nel 2018 per la vittoria della Premier League con il Chelsea.