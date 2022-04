Bellanova: l'idea della Juve per la fascia destra del futuro

Sfida delicatissima domani sera, sabato 9 aprile, tra Cagliari e Juventus all'Unipol Domus. In palio, punti davvero pesanti per entrambi: sardi per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione (sempre più pressante dopo le ultime 4 sconfitte consecutive, l'ultima afferente l'1-5 di Udine), bianconeri per difendere la zona Champions dagli attacchi della Roma. La partita però offrirà anche spunti di mercato "futuribili": tra tutti, quello relativo a Raoul Bellanova .

Juve, un'occasione per scrutare da vicino il "futuribile" Bellanova

Si parla di giovani, di Juve del futuro. I bianconeri seguono da tempo, con la coda nell'occhio, il giovane terzino destro classe 2000 della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. Il Cagliari, con ogni probabilità, lo riscatterà in estate dal Bordeaux, anche perché dovrà riconoscere al club girondino appena 500mila euro. L'intento di patron Giulini sarebbe quello di trattenerlo in Sardegna per ancora un anno o, perché no, cederlo già in estate.

Il piano del Cagliari per Bellanova e quelli della Juve sulla destra

La Juventus, dal canto suo, pensa a come costruire alternative giovani sulla fascia destra. Se sulla sinistra c'è Luca Pellegrini (peraltro ex Cagliari) deputato a sostituire del tutto Alex Sandro, sulla destra i nomi per il dopo Cuadrado e Danilo latitano. In questo senso, il nome di Bellanova (24 presenze e 1 gol - contro il Torino - in questo campionato) sarebbe perfetto.