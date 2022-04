Carnevali gela la Juve su Raspadori: “Stiamo parlando con altre squadre”

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , a Dazn ha parlato dei numerosi giocatori che interessano ai grandi club: Berardi, Scamacca, Raspadori, Traorè e Frattesi . Ma ha anche fatto presente che non ci sono necessità di vendere. Chi vorrà qualcuno di questi obiettivi dovrà quindi sborsare parecchi soldi per portarli via. In particolare, sotto la lente di ingrandimento c'è il futuro di Giacomo Raspadori , che interessa Allegri per sostituire Dybala .

Carnevali: “Raspadori? C'è interesse, ma siamo solo all'inizio”

Eccolo il Carnevali-pensiero su Raspadori: “Guardi, con la Juventus non stiamo ancora parlando, magari con qualche altra squadra sì. Ma è un parlare quotidiano che si fa con vari club, anche da parte nostra perché c'è interesse anche nell'acquistare. Ma siamo all'inizi, nulla di concreto. Sappiamo che c'è interesse per i nostri giocatori, alcuni giocano anche in Nazionale. Ma tra dire e fare c'è tempo e sarà lunga. Siamo in un momento in cui non dobbiamo cedere e potremo riflettere”.

Carnevali: “Di fronte a contratti altri, sarebbe difficile trattenere qualcuno”

Non c'è necessità di vendere, ma se le stelle del Sassuolo venissero allettate da ingaggi alti, ci sarebbe poco da fare: “Ci sono tanti giocatori pronti. Il desiderio sarebbe quello di trattenerli per ambire a cose importanti. La proprietà nostra è solida e sotto l'aspetto economico non abbiamo necessità di vendere a tutti i costi. Vorremmo competere per obiettivi importanti. Ma sappiamo che possono arrivare delle offerte importanti, con contratti alti, e diventa difficile trattenerli”.