La Juve riparte, Rabiot non si dà pace: "Sto ancora cercando di capire..."

Una reazione d’orgoglio per una vittoria fondamentale. Anzi, “determinante”. È questo il clima che si è respirato nello spogliatoio della Juve dopo il preziosissimo successo in rimonta sul non facile campo del Cagliari che ha permesso ai bianconeri di mettersi subito alle spalle, almeno dal punto di vista dei risultati, il passo falso contro l’Inter.

Forse la prestazione non sarà stata convincente come quella offerta contro i nerazzurri, ma Max Allegri , imitato da Pavel Nedved nel pre partita, ha ancora una volta posto l’accento sull’importanza di vincere, nel calcio in generale e per la Juve in particolare, al netto della qualità del gioco offerto. Così se il tecnico livornese nel post-gara aveva sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati e la necessità di ripetersi nelle prossime quattro partite contro Bologna, Sassuolo, Venezia e Genoa per poter affrontare con più serenità le gare contro Lazio e Fiorentina che concluderanno la stagione, sulla stessa lunghezza d’onda si è posto capitan Chiellini , in campo da titolare all’Unipol Domus e tra i primi a commentare la partita sui popri canali social. "La reazione che serviva, vittoria determinante" ha appunto scritto il difensore bianconero, nell’ottica ovviamente della corsa a un posto in Champions League e non a quella verso lo scudetto, compromessa dalla sconfitta nel derby d’Italia che ha interrotto la serie di 16 partite utili in campionato.

Gol annullato a Pellegrini, Rabiot non ci sta

Capitolo a parte per Luca Pellegrini. Uno degli ex della serata, titolare per la sesta volta nelle ultime sette partite e reduce dall’assenza per squalifica contro l’Inter, aveva anche trovato il primo gol con la Juve e in Serie A, ma quello del virtuale 1-1 è stato annullato per un fallo di mano, anzi di gomito, seppur involontario, di Adrien Rabiot, trovatosi sulla traiettoria del sinistro dell’ex romanista, che su Instagram ha però parlato solo delle emozioni da ex e dell’importanza della vittoria: "Emozionante tornare a Cagliari, vittoria su un campo non facile". Chi invece quanto accaduto non l'ha ancora digerito è lo stesso Rabiot, che dopo le furiose polemiche nel post Juve-Inter ha espresso ancora il proprio disaccordo con la classe arbitrale attraverso una Instagram Story nella quale il francese ha postato il video del tiro di Pellegrini e della propria deviazione, con un eloquente commento: "Sto ancora cercando di capire", il tutto accompagnato da due punti di domanda e da due emoticons, uno divertito e uno perplesso.

La Juve si riscatta, Dybala esulta via social

Danilo e De Sciglio, quest’ultimo assente per squalifica, si sono invece concentrati sull'importanza di tornare subito al successo: “Una vittoria che volevamo e dovevamo ottenere" il post del brasiliano. "La migliore risposta che la sua afta poteva dare" ha scritto invece l'ex milanista. Tra i protagonisti in positivo e in negativo del match anche Paulo Dybala, a lungo in ombra e vicino ad essere sostituito nel finale prima di sfornare l’assist per il 2-1 di Vlahovic: "Molto importante tornare subito a vincere" ha scritto su Instagram l'argentino.