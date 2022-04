"Il Leicester fissa il prezzo per Tielemans, Juve interessata"

Youri Tielemans è uno dei nomi sulla lista acquisti della Juventus in vista della prossima stagione. Il regista belga del Leicester è in scadenza di contratto nel 2023, e le Foxes puntano a cederlo in estate per non perderlo a parametro zero tra un anno: secondo CBS Sport, avrebbero già fissato il prezzo intorno ai 30 milioni di euro .

Juve, chi è Tielemans: sfida a United e Arsenal

Classe 1997, scuola Anderlecht e in Premier League dal 2019, Tielemans è un centrocampista centrale totato di grande tecnica e visione di gioco, in grado di giocare sia da mediano sia in una posizione più avanzata, dietro le punte. Un metronomo in piena regola che potrebbe fare comodo ad Allegri in caso di partenza di Arthur. E' valutato 30 milioni di euro, una cifra molto appetibile per i bianconeri, che devono però fare i conti con altre due pretendenti agguerrite come il Manchester United (che deve sostituire il partente Paul Pogba) e l'Arsenal. Tielemans, che ha vinto la FA Cup con il Leicester nella scorsa stagione, vanta 49 presenze nel Belgio, e sarà uno dei protagonisti dei prossimi Mondiali. In questa stagione è andato a segno 6 volte in 23 partite di Premier League.