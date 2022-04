Keane allontana Salah dalla Juve: "In Spagna si troverebbe meglio"

Il casting per chi sostituirà, in casa Juve , Paulo Dybala è ricco e appena cominciato. Pronto, ovvero a diventare un vero e proprio tormentone estivo di mercato. Ipotizzato che il modulo bianconero del futuro sarà il 4-3-3 - e in attesa del pieno recupero del lungodegente Federico Chiesa - i nomi sono tanti per un posto da attaccante "di movimento": da Nicolò Zaniolo della Roma a Giacomo Raspadori del Sassuolo , passando per... Mohamed Salah del Liverpool .

Salah, Juve e le varie opzioni prima della scadenza col Liverpool, prevista nel 2023

Certo, quella riguardante l'egiziano sarebbe la pista più difficile, ma non impossibile per i bianconeri, che farebbero leva sul contratto in scadenza coi Reds nel giugno 2023 e sul fatto che i contatti coi dirigenti del Liverpool non abbiano portato a grandi evoluzioni in ottica rinnovo. Salah sembra voglioso di una nuova esperienza. Come peraltro sottolineato da un'ex stella della Premier League come Roy Keane.

Juve, dove finirà Salah? Secondo Keane "l'opzione migliore è la Spagna"

A margine del big-match Manchester City-Liverpool, il centrocampista irlandese ex Manchester United ha detto a Sky Sports Uk, emittente per la quale è opinionista: "A mio modo di vedere Salah sta cercando nuovi obiettivi da raggiungere e la Liga sarebbe il campionato perfetto per scatenare tutto il suo potenziale. Non credo sia una questione di soldi, tutt'altro. E' una questione di stimoli. Ha già giocato all'estero, in Serie A, e la Spagna potrebbe essere la soluzione migliore per lui".