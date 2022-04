Morata: “Ero in trattativa con il Barcellona, ma Allegri bloccò tutto”

Alvaro Morata è sulla copertina di Men's Health, a torso nudo: “Di solito faccio molte foto, ma con i vestiti” dice scherzando. L'attaccante della Nazionale spagnola e della Juve è stato uno dei primi calciatori a parlare di salute mentale e di come si possa essere influenzati dall'esaltazione collettiva, dalle critiche dei media e dalle minacce sui social media: “Io non lavoro con una sola persona. Mi piace che mi diano la loro opinione e punti di vista diversi psicologi e allenatori. Dipende dal momento della mia vita. E non parlo solo di quando perdi, ma anche di quando dopo una partita importante sei stato il migliore. Questo vale in particolare per i giovani, che in certi momenti finiscono sull'ottovolante. Siamo passati dall'essere su tutte le copertine quando facciamo gol a non poter entrare sui social network se sbagliamo un rigore. L'equilibrio è importante. Perché per noi che andiamo in palestra c'è il fisioterapista, il nutrizionista, ma non chi ci allena la testa?”.