Juve: il post social di Del Piero con Pessotto attira Vieri: "Bellissima questa foto"

"Friendship is forever #Pessotto". Ovvero, "L'amicizia e per sempre", con tanto di hashtag e dedica a Gianluca Pessotto . In visita allo Juventus Training Center, Alessandro Del Piero ha ritrovato il compagno di tante battaglie alla Juve (oggi direttore sportivo della formazione Primavera ) e in Nazionale. Una vera e propria "calamita" alla reazione di Christian Vieri , che è intervenuto rispondendo: "Bella questa foto di Pessottino", con cuore a corredo.

Del Piero: l'incontro allo Juve Training Center con Pessotto...

Insieme, i tre hanno condiviso i successi della stagione 1996-1997 con la vittoria dello Scudetto, della Coppa Intercontinentale contro il River Plate (1-0 in Giappone con rete dello stesso Del Piero), della Supercoppa Europea col Psg (si giocava ancora con sfida di andata e ritorno, coi roboanti 6-1 a Parigi e 3-1 a Palermo) e una Champions League sfiorata, con la sconfitta nella finale di Monaco di Baviera per 3-1 contro il Borussia Dortmund (a segno, per la band di Marcello Lippi, sempre Pinturicchio) dopo il successo dell'anno prima contro l'Ajax.

...E la risposta di Christian Vieri: quanti successi, in quel 1996-97 in maglia Juve!

Nell'unica annata in bianconeri, Bobo Vieri andò a segno in 14 circostanze (8 delle quali in campionato), prima di trasferirsi l'anno successivo (per 34 miliardi di lire) tra le fila dell'Atletico Madrid con 24 gol in altrettante presenze nella Liga spagnola, unico italiano a vincere il Trofeo Pichichi che premia il capocannoniere del massimo campionato spagnolo. Pessotto, in campo, era il motorino recupera-palloni voluto bene da tutti i suoi compagni di squadra.