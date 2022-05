Juve, Di Maria e Pogba a un passo: spunta l'ipotesi Paredes

Il campionato della Juve è pronto a vivere l'ultimo atto. Ma alla Continassa la testa è al mercato. Mentre si allunga la lista degli addii eccellenti, si accelera sul fronte dei nuovi acquisti. E che acquisti. Perché si intensificano i contatti per provare a chiudere in tempi brevi il colpo Angel Di Maria: l'argentino ha già salutato tutti a Parigi, raggiunta l'intesa economica, gli ultimi dettagli sono quelli legati alla durata del contratto, Di Maria vuole un solo anno mentre la Juve spinge per un accordo biennale. Filtra in ogni caso solo ottimismo.