Allegri, siparietto con Barzagli: “Pogba non viene, ecco perché”

Paul Pogba sì o Paul Pogba no? In questi giorni caldi, i tifosi della Juve si pongono questa domanda. Finora era stato impossibile scucire qualche parola dalla bocca di Massimiliano Allegr i. Finché non è arrivato Andrea Barzagli , uno degli ex fedelissimi del tecnico ai tempi della Bbbc. Divertente il siparietto tra i due durante TeoreMax, che andrà prossimamente in onda su Dazn e di cui ci sono alcuni estratti.

Allegri: “Pogba ha paura di perdere di nuovo contro di me”

Allegri rivela che Pogba non tornerà alla Juve, ma credergli è un grosso atto di fiducia. Visto che il motivo del mancato secondo matrimonio tra le parti sarebbe questo: “Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi quindi non viene”. E giù anche una risata. Allegri si riferisce alle sfide sul campo da basket con il francese ai tempi in cui il centrocampista vestiva bianconero, prima di trasferirsi al Manchester United, che ora lascerà di nuovo a parametro zero. “Lui pensava, poi prima ha perso con i piedi e poi con le mani e quindi se n'è andato. Il vero motivo per cui se né andato è questo e difficilmente ora torna”. Da come Allegri ci scherza su, l'affare potrebbe essere davvero vicinissimo. Anche se non vanno ancora escluse le insidie provenienti dal Paris Saint Germain e dal Real Madrid.