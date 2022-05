"Di Maria si è offerto all'Atletico Madrid: Simeone ha detto no"

Il futuro di Angel Di Maria sarà deciso nei prossimi giorni: l'esterno argentino, che sta per lasciare il Paris Saint Germain perché in scadenza di contratto, è alla ricerca di un'altra squadra di prima grandezza dove chiudere la sua esperienza europea. La Juventus è da tempo sulle sue tracce ed ha accelerato i contatti con l'entourage del giocatore, che sicuramente non andrà all' Atletico Madrid : secondo quanto riporta Marca i colchoneros avrebbero detto no agli agenti dell'albiceleste.

Di Maria si è offerto all'Atletico: no di Simeone

Nelle scorse settimane, Di Maria si sarebbe offerto all'Atletico, ma i rojiblancos non si sono detti interessati per l'età del giocatore, 34 anni, e per le sue alte pretese economiche (in bianconero potrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro). Il no dell'Atletico ha così definitivamente spalancato le porte della Juve per l'argentino: i bianconeri puntano a chiudere in tempi brevi la trattativa. Classe 1988, Di Maria ha vestito in carriera le maglie di Rosario Centrale, Benfica, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain.