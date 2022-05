"Il Psg si tira fuori dalla corsa a Pogba: via libera per la Juve"

A volte nel calciomercato una conferma può essere molto più importante rispetto a un nuovo acquisto. Ne sanno qualcosa al Paris Saint-Germain, dove la firma sul rinnovo di Kylian Mbappé è già stato sufficiente per far cambiare l’umore di stampa e tifoseria al termine dell’ennesima annata intelocutoria, trionfale in patria e fallimentare in Europa, oltre che indirizzare i giudizi sulle future mosse durante la sessione estiva.

Da Leonardo a Campos: il Psg cambia strategia sul mercato Perché anche se le cifre ufficiali del nuovo contratto che legherà il campione del mondo 2018 al club parigino fino al 2025 non sono state rese note, lo sforzo economico è stato sicuramente notevole ed è destinato a condizionare il resto di un mercato le cui linee guida saranno peraltro modificate dalle novità all’interno della dirigenza, dove Luis Campos sembra destinato a prendere il posto di Leonardo.

"Psg, Pogba non è tra gli obiettivi" Uno dei primi effetti, come riportato da 'L’Equipe', sembra poter far felice anche la Juventus, visto che il Psg pare deciso a ritirarsi dalla corsa a Paul Pogba. Il centrocampista, prossimo allo svincolo dal Manchester United, era un obiettivo proprio di Leonardo, ma non sembra rientrare nei piani di Campos e neppure della società, anche alla luce delle elevate richieste d’ingaggio. Per la linea mediana gli obiettivi dei campioni di Francia sono altri, dal vecchio sogno Ngolo Kanté, parigino doc, ma colonna del Chelsea, fino a Aurelien Tchouameni, il “nuovo Pogba” valutato però 80 milioni dal Monaco e nel mirino del Real Madrid, oltre al possibile cavallo di ritorno Christopher Nkunku, ceduto nel 2019 al Lipsia, dove si è affermato a livello internazionale.