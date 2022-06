Di Maria, pretattica sul futuro: "Non c'è fretta, prima la Nazionale"

Se si può trovare un difetto, o forse è meglio dire un limite, nella straordinaria carriera di Angel Di Maria, piena di titoli con le squadre di club, ma da un anno a questa parte anche con l’Argentina, questo è il non eccezionale feeling con il gol.

L'anno d'oro di Di Maria, il Fideo si riscopre goleador Solo tre volte, infatti, sulle quasi 20 stagioni da professionista il Fideo è andato in doppia cifra in quanto a gol realizzati, tutte con il Paris Saint-Germain e la musica è simile in nazionale, con “appena” 25 gol in 122 presenze, score aggiornato alla Finalissima contro l’Italia. Un quinto del bottino di reti con la Seleccion, tuttavia, Di Maria lo ha realizzato nell’ultimo anno solare, un altro dettaglio che, insieme alla super prestazione offerta contro gli Azzurri, potrebbe convincere definitivamente la Juventus della bontà dell’operazione di mettere sotto contratto l’ex Real Madrid in scadenza con il Psg.

Di Maria, altro dribbling sul futuro Intervistato in zona mista al termine della gara di Wembley, tuttavia, Di Maria ha ancora una volta dribblato le domande sul proprio futuro, spostando l’attenzione solo alle prossime gare amichevolei che attendono l’Argentina contro Estonia e Brasile. Poi sarà tempo di vacanze, anche se è facile immaginare che prima di staccare la spina Angel dovrà scegliere dove giocare l’annata che avrà al proprio interno il Mondiale in Qatar: "Mi aspettano in Italia? Adesso c'è da giocare le prossime partite con l'Argentina. Poi penserò alla famiglia, si vedrà”.