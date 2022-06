Juve, De Ligt precisa: "Rinnovo? Non c'è fretta, trattativa appena iniziata"

Pilastro della nazionale, non sempre convincente nella Juventus, che però punta a blindarlo facendone un punto fermo del nuovo ciclo che dovrà riportare la squadra in lotta per lo scudetto. Questa la strana dicotomia di Matthijs De Ligt, il cui futuro è tema d’attualità in queste ore dopo l’intervista rilasciata in Olanda nella quale ha preso tempo nella trattativa per il rinnovo del contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2024.

Olanda, De Ligt punta il Mondiale De Ligt punta a vivere una stagione da protagonista per consolidare anche il proprio ruolo nella nazionale Orange, con la quale l’ex Ajax parteciperà a novembre al primo Mondiale della carriera, in Qatar, con l’obiettivo di cancellare il deludente Euro 2020, che lo juventino ha chiuso con un’espulsione nell’ottavo contro la Repubblica Ceca risultata poi fatale per la squadra di De Boer, eliminata al termine di quella partita.