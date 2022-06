Juve, il ds Eintracht: "Futuro Kostic si decide a breve"

Per Filip Kostic è conto alla rovescia, qualunque sia la sua decisione. Il direttore sportivo dell' Eintracht di Francoforte , Markus Krosche , alla Bild ha fatto sapere infatti che una decisione è imminente. Kostic è corteggiato dalla Juve , ma ancora non ha deciso se cambiare squadra o prolungare. Difficile che rimanga fino alla scadenza dell'anno prossimo per poi andarsene a zero.

Krosche: “Se le condizioni sono giuste, i nostri calciatori possono partire”

Il direttore sportivo tedesco ha voluto ricordare qual è la filosofia della società in merito ai trasferimenti: “Per quel che riguarda Kostic deve decidere se andare, rimanere o prolungare oltre il 2023. Non impediremo nulla in linea di principio perché fa parte della nostra filosofia lasciar partire i giocatori quando le condizioni finanziarie sono giuste”. Con un pizzico di tristezza, ha chiosato: “Anche se perdere giocatori e persone importanti fa male”.

L'Eintracht, grazie alla vittoria dell'Europa League in finale contro i Rangers, l'anno prossimo disputerà la Champions League. E l'obiettivo, con o senza Kostic, è: “Superare la fase a gironi. Il nostro obiettivo in questo mercato è ottenere rinforzi che ci aiutino in Champions, mantenendo al tempo stesso budget e tetto salariale”.

Tocca ai bianconeri decidere se accettare le richieste della società di Francoforte e affondare il colpo su Kostic, l'anno scorso in predicato di trasferirsi alla Roma, o se spostarsi su altri obiettivi. L'Eintracht ha già una proposta di rinnovo da presentare al giocatore, molto più alta di quella di ora. A giorni se ne saprà di più.