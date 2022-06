“Molina costa troppo, l'Atletico Madrid non farà offerte”

L' Atletico Madrid vede complicarsi l'opzione Nahuel Molina . Il terzino destro dell' Udinese è una delle principali opzioni che Andrea Berta sta valutando per rinforzare la squadra, ma il prezzo che i friulani hanno dato al loro giocatore avrebbe spaventato i colchoneros. L'Udinese infatti, secondo As, avrebbe chiesto più di 30 milioni per l'argentino che interessa anche alla Juve .

“Casse Atletico Madrid non possono affrontare operazione Molina”

Molina piace molto, ma le casse dell'Atletico Madrid non potrebbero sopportare questo esborso. Perché arrivi un rinforzo, ci dovrà essere un'uscita, ma in questo momento il mercato degli spagnoli è fermo. Berta è da tempo sulle tracce di Molina, che è molto apprezzato anche in Italia. Ci sarebbe su di lui la Juve, in particolare, e potrebbe avere pista libera se non altro dai madridisti che avrebbero deciso di non fare offerte al momento. L'Udinese è consapevole che il giocatore finirà per partire, ma sta cercando di creare un'asta a cui l'Atletico non ha intenzione di partecipare.

La squadra di Simeone potrebbe dunque ripiegare sull'alternativa, il francese Jonathan Clauss, valutato dal Lens intorno ai 20 milioni. A 29 anni l'esterno transalpino sarebbe pronto al salto nella Liga.

Bisognerà vedere adesso se sarà invece la Juve a fare il prossimo passo per aggiudicarsi Molina. Se le condizioni dell'Udinese rimarranno queste o ci sarà la possibilità di trattare sul prezzo.