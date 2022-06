"Juve in vantaggio sull'Atletico Madrid per Molina"

Molina, una "spia" sulla fascia destra per la Juve

L'esterno destro della formazione friulana e della nazionale argentina - in campo per tutti e novanta i minuti nella "Finalissima" di Wembley vinta 3-0 dall'Albiceleste contro l'Italia -, nella stagione appena mandata agli annali, ha collezionato 35 "gettoni" e 7 centri (l'ultimo dei quali nel 2-3 della Dacia Arena contro lo Spezia di Thiago Motta) in campionato, più due assist: il più recente corrisponde quello per il nordmacedone Ilija Nestorovski nel 4-0 dei friulani contro la Salernitana, nella partita di chiusura dell'annata 202-2023.

"Juve-Udinese: ottimi rapporti e Vecchia Signora in vantaggio per Molina"

Molina, classe 1997, è stato messo in cima alla lista dei preferiti sia da Diego Pablo Simeone che da Massimiliano Allegri. E sarebbe proprio quest'ultimo a poter essere accontentato. Anche per gli ottimi che legano Juventus e Udinese. Sempre secondo il Mundo Deportivo, la quotazione di Molina si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.