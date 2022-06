"Antony, De Ligt e gli elogi a Ten Hag: Manchester United in agguato"

Come Frenkie De Jong , che dovrebbe essere il primo a seguire il maestro a Old Trafford e pronto a lasciare il Barcellona per tornare a lavorare con l’ex tecnico dei Lancieri, che non disdegnerebbe di avere a disposizione altri giocatori di quell’Ajax che nel 2019 si spinse fino alla semifinale di Champions League persa contro il Tottenham. Come l’attaccante brasiliano Antony e come Matthijs De Ligt , centrale della Juventus e capitano di quell’Ajax.

Antony e De Ligt elogiano Ten Hag

Antony, classe 2000, arrivato ad Amsterdam nel 2020 dal San Paolo ha elogiato ten Hag in un’intervista a 'De Telegraaf': "Ogni giocatore sotto la sua guida diventa un calciatore migliore grazie alla sua formazione" ha dichiarato il brasiliano, riprendendo le parole pronunciate dallo stesso De Ligt dal ritiro della nazionale olandese: "Ten Hag vuole fare di tutto per far giocare bene la propria squadra. Ha molte qualità, sa migliorare i giocatori che allena". Nessuna trattativa è comunque ancora partita tra il Manchester United e la Juventus, che non sembra voler cedere De Ligt nonostante le ultime dichiarazioni poco rassicuranti del giocatore circa il rinnovo del proprio contratto in scadenza nel 2024. Certo la negoziazione per l’eventuale rinnovo non potrà tardare troppo, perché in caso di addio alla Juve De Ligt sembra avere le idee chiare sulla propria destinazione preferita…