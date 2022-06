Di Maria alla Juve, il curioso retroscena sulla moglie

TORINO - Di Maria verso il no. Il Fideo sembra sempre più intenzionato a rifiutare la proposta della Juve e di attendere il Barcellona. Quella blaugrana è la destinazione al momento preferita dal campione argentino, che è in vacanza in patria e ancora non ha preso la decisione definitiva su che cosa farà da grande, dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint Germain. Il Barça è l’opzione preferita, ma sullo sfondo resiste anche il Benfica, il club che portò Angel in Europa nel 2007 scovandolo nel Rosario Central. Niente Juve, insomma, almeno di colpi di scena in questa che assomiglia sempre di più ad una telenovela, per Di Maria e alla base di questo epilogo non ci sarebbero questioni contrattuali, anche perchè i bianconeri avrebbero dato il via libera ad un’intesa per una sola stagione, come richiesto dal giocatore. Il freno arriverebbe più che altro dalla famiglia dell’argentino, che preferirebbe tornare in Spagna. Il richiamo di Barcellona, come scelta di vita, e del Barcellona, per quanto riguarda l’aspetto sportivo, sembrano poter fare la differenza. La telefonata ricevuta da Xavi avrebbe avuto l’effetto desiderato e Angel vorrebbe concedersi l’ultimo anno in Europa al Camp Nou, oltre che far felice la consorte Jorgelina. C’è anche un fattore tempo, però, da considerare e riguarda i problemi economici che il Barça deve affrontare prima di poter tesserare nuovi acquisti. Di Maria sembra disposto ad attendere ma questo potrebbe far rientrare in gioco, se non più la Juve come si pensava viste le intenzioni dell’argentino, almeno il Benfica.