Pogba e il suo primo trasferimento alla Juve: “Ma amavo ancora lo United”

Continuano gli spezzoni del documentario The Pogmentary , con aneddoti che riguardano la vita e la carriera del centrocampista francese Paul Pogba . Questa volta, il giocatore ha voluto raccontare della prima volta che, a 18 anni, lasciò l'Inghilterra per trasferirsi in Italia, proprio alla Juve che presto potrebbe riabbracciarlo.

Pogba: “A 18 anni il mio obiettivo era giocare in prima squadra”

Pogba a 18 anni già scalpitava, sentiva di poter dire la sua e di poterlo fare da titolare. Al Manchester United, però, non credettero in lui e non arrivò quindi il rinnovo. La coppia Raiola-Juve fu brava a cogliere l'occasione per portare il francese in bianconero dove si sarebbe affermato come autentico asso: “Avevo 18 anni. Ero giovane, avevo appena lasciato l’Academy del Manchester United e il mio obiettivo era giocare in prima squadra. Tutti possono imparare a giocare a calcio, ma è la mentalità che fa la differenza. Quando ho incontrato Raiola ero un giocatore delle giovanili, poi non è arrivato il rinnovo e lui mi ha detto ‘Ok Paul, andiamo allora’. Abbiamo preso le nostre cose e siamo andati via. Allora sono andato alla Juve. Sono partito, ma l’amore per lo United ancora c’era”.

Poi Pogba allo United ci è tornato, dopo un'offertona alla Juve, ma la sua carriera non è stata brillante come in Italia. Ecco perché il Polpo forse tornerà in bianconero, per tornare laddove è stato quasi un eroe. Di sicuro, un campione stimato.