Zaniolo, foto con Chiesa in vacanza: i tifosi della Juve sognano

Quanto questo gol possa influire sulla sua valutazione di mercato è difficile da dire, quel che è sicuro è che il contratto con i giallorossi in scadenza nel 2024 può diventare una “spina” per la società giallorossa, visto che la trattativa per il rinnovo non decolla. In attesa di tornare a lavorare in vista della prossima stagione, Nicolò si sta godendo le vacanze nella sua Toscana insieme a un corregionale illustre come Federico Chiesa .

Chiesa-Zaniolo, la foto su Instagram esalta i tifosi della Juve

I due si sono fatti immortalare in una foto all’interno di un locale che Zaniolo ha prontamente pubblicato in una Story su Instagram, con tanto di tag nei confronti dell’amico e compagno di nazionale. Sarà Chiesa, che a propria volta sta lavorando per tornare a settembre dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito proprio contro la Roma a gennaio, anche un compagno di club di Zaniolo alla Juventus? Presto per dirlo, di sicuro i tifosi della Juve già sognano un attacco impreziosito dalla potenza e dai numeri di Zaniolo, che in una recente intervista è stato piuttosto sibillino in merito al proprio futuro alla Juve, non chiudendo alla possibilità di diventare l’erede di Dybala in bianconero.