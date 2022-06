Juve Under 23: Ntenda rinnova fino al 2024

Arriva un rinnovo in casa Juve Under 23 : si tratta di Jean-Claude Junior Ntenda , terzino sinistro francese classe 2002. Ha prolungato di un anno il suo contratto con i bianconeri , che ora scade il 30 giugno del 2024. A comunicarlo è stato lo stesso club sul suo profilo Twitter.

Ntenda: l'anno scorso 2 presenze in serie C e la rottura del crociato

Nella stagione appena conclusa, Ntenda ha giocato due partite con l'Under 23 in Serie C. Gioca abitualmente sulla sinistra, ma può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Ha anche la nazionalità del Congo, oltre a quella francese. Prima di arrivare alla Juve, aveva fatto tutta la trafila delle giovanili con il Nantes, arrivando in bianconero il 17 gennaio del 2020 per 400 mila euro.

Oltre alle due presenze in campionato, l'anno passato ha disputato anche due partite nella Coppa Italia di serie C. Il totale dei minuti giocati è stato di 116, 38 in campionato a 78 nella competizione tricolore.

All'inizio della sua carriera calcistica, a 10 anni, Ntenda giocava nella posizione di attaccante nel Taverny. Con il trasferimento al Nantes arriva anche il cambio di ruolo. Le sole 2 presenze in campionato dell'anno scorso si spiegano con il fatto che il 15 settembre, dopo una partita di Coppa Italia vinta 3-2 il Feralpisalò, il giocatore francese si ruppe il legamento crociato anteriore. Davvero molto sfortunato. Spera di rifarsi l'anno prossimo.