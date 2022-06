Dybala e Vidal scendono in campo nell'evento benefico "The Beautiful Game"

Le leggende del calcio brasiliano Ronaldinho e Roberto Carlos, si sfideranno oggi al DRV PNK Stadium di Miami, in occasione dell'evento benefico 'The Beautiful Game'. I due ex calciatori hanno reclutato diverse celebrità per le loro squadre, dalle star di NBA a quelle di NFL, passando per artisti del mondo dello spettacolo, fino ad arrivare a calciatori del passato e del presente, tra cui alcuni protagonisti della Serie A, come Arturo Vidal e Paulo Dybala.