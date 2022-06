“Rabiot ha chiesto di lasciare la Juve”

Dopo le voci dei giorni scorsi, sarebbe arrivata dal diretto interessato – Adrien Rabiot – la richiesta di lasciare la Juve . Lo scrive oggi l'Equipe. Il giocatore francese vorrebbe dunque essere lasciato libero di andarsene un anno prima della scadenza del suo contratto con i bianconeri. A quanto pare, non ci sarebbero ostacoli posti dal club, che si libererebbe in questo modo di un ingaggio pesante.

“Rabiot, a inizio giugno voleva rimanere”

E dire che le dichiarazioni di Rabiot a inizio giugno erano di tenore completamente diverso. È sempre l'Equipe a ricordarle: “Personalmente, non ho discusso con il club. Cerco di non gestire queste cose in questo momento. Lo lascio al mio agente, sono sotto contratto con la Juve, non c'è niente che segnali che lascerò”. Era il 7 giugno e il centrocampista era in ritiro con la Francia. Da allora, sono passate meno di due settimane, ma evidentemente le cose sono cambiate del tutto.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di tre club inglesi. Tre squadroni come Manchester United, Chelsea e il ricco Newcastle. La Juve avrebbe anche fissato un prezzo di partenza, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore vuole un ingaggio non inferiore a quello che percepisce oggi, vale a dire circa 7 milioni di euro. Ma la volontà delle parti di salutarsi cordialmente nasce anche dalla quasi conclusione dell'affare Pogba, che orbita nella stessa zona di campo di Rabiot. L'ex Psg rischierebbe così di finire ai margini, proprio nell'anno dei Mondiali.