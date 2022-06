"Juve, per Kean si muovono Fulham e Nottingham Forest"

Moise Kean ancora una volta ai saluti in casa Juve ? La voce rimbalza dal Regno Unito, precisamente da Sky Sports Uk, e parla di un "vivo interesse da parte di due club neopromossi in Premier League: i londinesi del Fulham e il Nottingham Forest ".

"Juve: Fulham e Nottingham Forest interessate a Kean"

Kean era tornato (in fretta e furia) a vestire il bianconero subito dopo l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del mercato estivo di un anno fa. Una mossa che non è servita, evidentemente, a colmare il vuoto di segnature lasciato dall'asso portoghese. Per l'attaccante nativo di Vercelli, infatti, appena 5 reti in campionato e una in Champions League nella vittoria casalinga per 1-0 contro gli svedesi del Malmö.

"Juve: Kean, non convinto, attende altre proposte"

Sempre secondo le sirene inglesi, Kean - per il quale la Juventus ha esercitato con l'Everton il diritto di riscatto a 28 milioni, da sommarsi ai 7 del prestito oneroso - "non sarebbe tuttavia convinto di tornare in Premier League a queste condizioni e cioè dover lottare per un posto salvezza. E, quindi, il classe 2000 starebbe aspettando altre occasioni di mercato più appaganti".