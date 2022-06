Juve, il Chivas annuncia l'amichevole del 22 luglio a Las Vegas

L’estate della Juventus prende forma. Dopo due stagioni chiuse senza di fatto mai riuscire a inserirsi nella lotta per lo scudetto, i tifosi bianconeri si aspettano che l’annata 2022-’23 sia quella del riscatto e questa stessa speranza è quella che anima Max Allegri, attualmente in vacanza, ma in costante contatto con la dirigenza per pianificare le mosse di mercato.

Juve, il 4 luglio via alla nuova stagione In vista dell’inizio della Serie A, fissato già per il 13 agosto, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa lunedì 4 luglio e svolgeranno la preparazione estiva nel medesimo centro sportivo. La Juve sarà però anche l’unica squadra italiana che nell’estate 2022 sosterrà una tournée di amichevoli internazionali, abitudine tornata in vigore dopo due anni di inevitabile blocco dovuto agli effetti della pandemia di Coronavirus.

Juve, contro il Chivas la prima amichevole dell'estate Il precampionato bianconero, che si concluderà con l’abituale passerella di Villar Perosa contro la Primavera fissata per il 3 agosto, vivrà quindi di tre appuntamenti negli Stati Uniti, il primo dei quali nella notte italiana del 22 luglio all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Avversario il Chivas Guadalajara, che un mese esatto prima della gara ha confermato l’evento sui propri canali social attraverso un’invitante locandina.