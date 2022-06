Di Maria alla Juve, ci siamo: la chiusura a un passo

Angel Di Maria e la Juventus non sono mai stati così vicini. Non ancora abbastanza per considerare conclusa la lunga trattativa che il club bianconero ha allacciato da ormai diverse settimane con il Fideo, ma nelle ultime ore in casa bianconera l’ottimismo è cresciuto sensibilmente.

Di Maria-Juve, aumenta l'ottimismo Il fuoriclasse argentino starebbe infatti per sciogliere le proprie riserve e accettare la proposta della società torinese decidendo così di spendere in Italia quella che dovrebbe essere l’ultima stagione della carriera nel calcio europeo prima del possibile ritorno in patria nel Rosario Central.

Di Maria verso la Juve, i termini dell'accordo Come spesso accade al termine di una lunga negoziazione, alla fine l’accordo sta per venire siglato a metà strada: la Juventus rinuncia al biennale proposto fin dall’inizio delle negoziazioni, “concedendo” a Di Maria di firmare solo per un anno, a 7 milioni nettid’ingaggio, ma la possibilità di prolungare la permanenza italiana del Fideo dovrebbe comunque essere salva perché la Juve è pronta a inserire nel contratto un’opzione di rinnovo per un’altra stagione, esercitabile però solo dal giocatore. Nelle prossime ore si cercheranno di definire gli ultimi dettagli, dopodiché Allegri avrà l’esterno d’attacco tanto invocato.