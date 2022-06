“Ecco come sarà la maglia away 2022-2023 della Juve”

Tutta nera, con dettagli bianchi. Un ritorno all'antica dunque per la Juve , secondo La Maglia Bianconera. Questa, infatti, dovrebbe essere la nuova maglia away 2022-2023 dei bianconeri, secondo l'immagine pubblicata sui social. E che presto sarà a disposizione.

Juve, la stagione inizia il 4 luglio

Con questa immagine viene soddisfatta in parte la curiosità dei tifosi, che aspettano con grande trepidazione l'uscita ufficiale della casacca della Juve che, ricordiamolo, inizierà la preparazione per la prossima stagione con il raduno del 4 luglio, prima della tournée negli Stati Uniti. Dicevamo di un ritorno all'antica per il colore della maglia: la Signora ha già vestito di nero diverse volte, come seconda maglia. Nel 1990-1991, la casacca era completamente nera, così come nel 2001-2002, nel 2006-2007, nel 2012-2013 (a omaggiare quella del 1941-42 con cui fu conquistata la Coppa Italia). Anche nella stagione passata la seconda maglia è stata nera, ma i dettagli non erano bianchi, bensì rosa.

Appena la seconda maglia sarà disponibile negli store della Juve, sicuramente ci sarà la corsa all'acquisto, probabilmente con dietro numero e nome dei giocatori più iconici e, chissà, forse anche con quelli dei nuovi che fino ad allora saranno arrivati ad arricchire la rosa.