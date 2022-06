"Arthur e la tentazione Barcellona: il conto in sospeso del brasiliano della Juve"

Mercato Juve, futuro incerto per Arthur

Il futuro di Arthur è però appeso al mercato e del resto dopo due stagioni in cui il suo rendimento non è stato esaltante, e alla luce degli importanti movimenti di mercato in vista nel centrocampo della Juventus, l’ipotesi di una cessione è tutt’altro che infondata, alla luce anche dell’elevato ingaggio percepito a Torino dall’ex Barcellona: 5 milioni netti per altre tre stagioni.

Arthur e il difficile biennio alla Juve

Le offerte, però, per il momento non abbondano. Arrivato alla Juve nell’estate 2020 proveniente proprio dalla Catalogna nel famoso scambio con Miralem Pjanic, Arthur è stato condizionato da tanti problemi fisici che gli hanno impedito in entrambe le stagioni di andare oltre le 20 presenze. Così, tra la necessità di evitare una minusvalenza e l’ingaggio, alla portata di poche big d’Europa, il quotidiano catalano ‘Sport’ non è da escludere la possibilità che il brasiliano torni proprio a Barcellona.