Juve, Di Maria ti porta in dote 243 assist

Juve , Angel Di Maria ti porta gli assist, l'ultimo passaggio, quello che spesso è mancato negli ultimi anni. E a beneficiarne non potranno che essere gli attaccanti, in particolare Dusan Vlahovic , che guarda con rinnovate velleità alla classifica cannonieri. Di Maria ha una media altissima per le assistenze vincenti per i compagni di squadra e, comunque, ogni tanto si fa vedere anche in zona gol.

In Ligue 1, siamo a 76 assist in 197 presenze (e 57 gol), Nella Liga spagnola, ancora meglio: 61 assist in 124 partite (con 22 reti). In Champions League è a 99 presenze (festeggerà la centesima con la Juve) in cui ha fornito 35 assist e messo a segno 22 marcature. Non finisce qui: in Portogallo, 18 passaggi decisivi e 7 reti in 76 presenze. In Premier League, sono stati 11 gli assist in 27 gare, più tre segnature. E così via. Il totale, appunto: 243 assist, un'enormità per il Fideo. Che ora dovrà dimostrare di sapere tagliare anche le arcigne difese italiane come si fa con il burro.