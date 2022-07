Il Bayern accelera per De Ligt: Salihamidzic è arrivato a Torino

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic è arrivato a Torino per trattare il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Il dirigente dei bavaresi è sbarcato in Italia poco prima delle 15, e nelle prossime ore incontrerà le controparti bianconere per intavolare il possibile trasferimento del centrale olandese in Germania.

De Ligt, Salihamidzic è a Torino: "Fiducia? Vediamo" "C'è fiducia per De Ligt? Vediamo", ha detto sorridente Salihamidzic ai cronisti che l'hanno intercettato all'uscita dall'aeroporto di Caselle. Il centrale olandese, che ha sostenuto domenica le visite mediche al J Medical prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per l'inizio del raduno, spinge per la partenza.