Juve, visite mediche per Cambiaso: il Bologna lo aspetta

La “telenovela” Cambiaso sta per terminare. L’esterno sinistro classe 2000 sarà il quarto rinforzo per la Juventus in ordine cronologico nel mercato estivo 2022, dopo Federico Gatti, Angel Di Maria e Paul Pogba. Dopo essere stato al centro di una lunga trattativa con il Genoa il giocatore è arrivato al J Medical nella mattinata di mercoledì per sottoporsi alle visite mediche.

Dragusin dice sì al Genoa: Cambiaso è della Juve Cambiaso approda alla Juventus a titolo definitivo in cambio di un robusto conguaglio, nell’ordine dei 4 milioni, e del cartellino del centrale difensivo rumeno Radu Dragusin, che dopo lunghi giorni di riflessione ha accettato il trasferimento al Genoa, fugando i dubbi causati dalla retrocessione in B del Grifone. Dragusin, approdato alla Juve nel 2018, nella scorsa stagione ha giocato in prestito tra Sampdoria e Salernitana e si legherà al Genoa fino al 2027.