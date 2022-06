Juve-De Sciglio, c'è il rinnovo: accordo fino al 2025

Mattia De Sciglio resta in bianconero e lo fa grazie al rinnovo di contratto appena firmato con la Vecchia Signora. Dopo un ritardo che aveva fatto preoccupare, il terzino classe 1992 si assicura il proseguimento dell'avventura in casa Juve per i prossimi tre anni, col prolungamento fino al 2025 sul contratto che andava in scadenza a giugno.

De Sciglio-Juve, l'annuncio del rinnovo

Ad annunciare l'accordo ufficiale sul rinnovo di Mattia De Sciglio è stata la stessa Juventus, che con un comunicato ha svelato i dettagli dell'accordo: "La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22". Il club ha poi sottolineato l'importanza del giocatore: "In una delle sue ultime apparizioni stagionali, contro il Sassuolo è stato ancora una volta determinante, se si pensa che ha giocato 50 palloni, creato 3 occasioni e portato a casa un 91% di precisione nel passaggio, fra i migliori della squadra".

I dettagli del contratto

Il rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juventus era ormai noto da diversi giorni. In scadenza di contratto a fine giugno, il terzino non voleva lasciare i bianconeri e la società aveva già ampiamente discusso con lui i dettagli del rinnovo. Contratto triennale fino al 2025 per l'ex Milan e Lione, che si legherà alla Juventus fino ai 33 anni con uno stipendio stagionale da un milione e mezzo.