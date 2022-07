Kahn: "De Ligt vuole venire al Bayern, difficilmente arriverà subito"

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha espresso ottimismo per il trasferimento del difensore della Juventus Matthijs De Ligt in Germania . L'ex portiere della Nazionale tedesca ha parlato a margine della presentazione ufficiale del club bavarese: "De Ligt vuole venire qui".

Bayern-De Ligt, Kahn conferma: "Vuole venire qui"

"Abbiamo avuto dei colloqui con il giocatore, De Ligt vuole venire al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo di nuovo con la Juventus e poi vedremo come va. Non voglio fare nessuna previsione". La trattativa tra i due club procede serrata: il giocatore ha dato il suo assenso ad un contratto fino al 2027 e aspetta novità nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero abbassato lievemente la propria richiesta a 80 milioni di euro più bonus, per favorire l'intesa.