"Chelsea, dopo Koulibaly può arrivare Kimpempbe: la richiesta del Psg"

Il mercato estivo 2022 rischia di passare alla storia in tutta Europa per il domino dei difensori . È vero che in un calcio sempre più offensivo la differenza la fanno gli attaccanti, ma il numero sempre più esiguo di centrali di livello internazionali sta facendo sì che i top club europei si stiano dando battaglia per assicurarsi i migliori interpreti del ruolo.

Particolare è il caso del Chelsea, che dopo aver perso a parametro zero Andreas Christensen e Anthony Rüdiger non ha intenzione di fermarsi al colpaccio Koulibaly, prelevato dal Napoli per 40 milioni. Thomas Tuchel necessita di un altro centrale, che sarebbe stato identificato in Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.

Chelsea, De Ligt è quasi irraggiungibile

Come riportato dall ‘Express’, infatti, il francese, che andrà a scadenza con il proprio club nel 2024, è il prescelto dal Chelsea dopo che altri obiettivi stanno per allontanarsi irrimediabilmente da Stamford Bridge. Il riferimento è a Nathan Aké, l’olandese che non è stato liberato dal Manchester City, ma anche a Jules Koundé, francese del Siviglia nel mirino del Barcellona, ma anche dello stesso Psg e anche a Matthijs De Ligt, che era stato seguito dal Chelsea prima dell’affondo a Koulibaly, ma che ha scelto il Bayern Monaco come destinazione preferita in caso di addio alla Juventus.

"Chelsea, ecco quanto costa Kimpembe"

L’approdo di Kimpembe a Londra potrebbe quindi permettere di mettere un’altra tessera nel “domino”, da completare poi con il probabile arrivo di Skriniar al Psg e dell’erede di De Ligt alla Juve, che per il ruolo aveva valutato anche lo stesso Kimpempbe. Per accontentare Tuchel, che ha individuato il nazionale francese come il tassello ideale per completare la futura linea difensiva titolare, tuttavia, il Chelsea dovrà scucire circa 42 milioni di sterline, la cifra dalla quale, secondo quanto riportato da 'L'Independent', il Psg non sembra voler scendere per cedere il proprio giocatore.