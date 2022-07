Juve, c'è il rilancio per Bremer: 40 milioni più bonus

È Gleison Bremer il nome caldissimo nell’estate di mercato della Serie A. Il difensore del Torino è infatti oggetto di una vera e propria asta a suon di rilanci tra Inter e Juventus, che hanno individuato il brasiliano come il rinforzo ideale per le rispettive retroguardia.

Bremer tra Inter e Juve, deciderà il Torino

Poco prima, in realtà, era arrivato un altro rilancio da parte dell’Inter, senza modifiche alla parte cash, ma con la novità della cessione a titolo definitivo di Casadei al Torino, con i nerazzurri che si erano tenuti il diritto di riacquisto. Le proposte definitive sul tavolo del presidente del Toro Urbano Cairo sembrano essere queste, Inter e Juve non dovrebbero rilanciare, quindi l’ultima parola spetterà proprio alla società granata e allo stesso giocatore.

Inter-Juve, è caccia al difensore

Lo scorso febbraio Bremer, in forza al Toro dal 2018, aveva rinnovato fino al 2024 il proprio contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2023, con la promessa di venire ceduto al termine della stagione in caso di offerta ritenuta all’altezza da parte di un club iscritto alla Champions League. L’Inter ha avuto a lungo in mano il destino di Bremer, legato alla cessione di Skriniar, ma i negoziati tra i nerazzurri e il Psg sono andati per le lunghe e non si sono ancora sbloccati, da qui il sorpasso della Juve, a propria volta a caccia di difensori dopo le partenze di Chiellini e De Ligt e favorito dall’iniezione di milioni arrivata proprio dalla cessione dell’olandese al Bayern Monaco.