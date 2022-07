L'Inter non rilancia per Bremer: si attende la contromossa della Juve

Previsto in un primo momento per l’ora di pranzo di lunedì, il vertice è slittato fino all’ora di cena, ma non è coinciso con significativi passi avanti in una trattativa che sembra bloccata. Da una parte il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati , dall’altra gli uomini mercato dell’Inter, l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio , ma ciascuna delle due parti è rimasta sulle proprie posizioni, in particolare l’Inter, che non ha modificato la propria offerta da 30 milioni più bonus e il cartellino del talento della Primavera nerazzurra campione d’Italia Cesare Casadei .

Inter-Torino, niente intesa sulla valutazione di Casadei

Un’offerta evidentemente lontana dalla richiesta del Torino, che valuta il proprio gioiello difensivo qualche milione in più, come confermato dalle ultime dichiarazioni dello stesso numero uno granata Cairo, anche se le parti sono lontane soprattutto nella valutazione di Casadei, stimato 7 milioni dall’Inter, qualcosa in meno dai granata.

Bremer, la Juve studia il sorpasso sull'Inter

Situazione quindi bloccata, almeno per il momento: Bremer resta un giocatore del Torino, l’Inter non rilancia, ma non si ritira ancora dalla corsa, ma ora il pallone è nella metà campo della Juventus, che dopo la cessione di De Ligt al Bayern per 80 milioni potrebbe presentare al Toro un’offerta più alta rispetto a quella dell’Inter, nell’ordine dei 35 milioni più cinque di bonus. Nel derby d’Italia della difesa c’è aria di sorpasso.