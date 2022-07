"Juve, Kostic è sempre più lontano: c'è l'affondo del West Ham"

“Fammi male e io ti acquisto”. È una delle regole non scritte del calciomercato, ma che trova applicazione con maggior frequenza durante le campagne trasferimento: un giocatore che si mette in luce contro una squadra finisce prima o dopo nei radar della propria “vittima”.

Juve, l'idea Kostic è ancora viva

Ebbene, secondo quanto riportato dal 'Sun' su Kostic si sarebbero posati gli occhi del manager del West Ham David Moyes, che sembra però voler impiegare il serbo nel ruolo di esterno basso, non quello più adatto ad esaltare le qualità offensive di un giocatore a lungo nel mirino di club italiani, prima l’Inter e poi la Juventus, che aveva preso in considerazione la candidatura di Kostic prima di affondare per Di Maria, ma che non ha ancora archiviato in via definitiva la possibilità di trattare per il compagno di nazionale di Dusan Vlahovic.

Il nuovo West Ham sogna la Champions League

Vedremo se il nodo tattico relativo al possibile impiego in difesa allontanerà Kostic dal West Ham, ma i londinesi sembrano fare sul serio, alla luce anche delle elevate richieste dell’Hoffenheim per David Raum, destinato al Lipsia. Dopo essere stato a lungo in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione il West Ham punta a riprovarci ed è particolarmente attivo sul mercato, che ha già portato Alphonse Areola, Flynn Downes e Nayef Aguerd, quest’ultimo però già vittima di un grave infortunio alla caviglia durante l’amichevole contro i Rangers.